Tegra Android Development Pack 3.0R2 发布. 现在就开始在 英伟达 SHIELD Tablet 上开发吧!

(English)

现在就开始为具有最新和最快的移动处理器英伟达® Tegra® K1的英伟达® SHIELD™ tablet开发程序吧. Tegra Android Development Pack (3.0R2)只需要一次简单的安装就可以提供你所有的软件开发工具.3.0R2版本的发布包括了许多开发工具上的特性更新，为开发者调试，分析，性能分析CUDA 6.0, Java, C/C++, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, OpenGL ES 3.1, 和 OpenGL 4.x 以及于 ARM 的SOCs 包括Tegra K1设备和开发包程序带来了便利。有了英伟达® SHIELD™ tablet 和小米的MiPad现在开发者能更加简单的将最新的游戏带到移动设备上，包括虚幻引擎4，世界最先进的游戏引擎。

3.0R2支持的其他特性还包括更好的在 Tegra Graphics Debugger 1.1 中 支持OpenGL ES 3.1 和谷歌Android Extension Pack (AEP)，预编译头文件clang 编译代码的IncrediBuild调试，以及 Nsight™ Tegra®, Visual Studio Edition 1.6 中新的信息处理对话框，新的针对每核/每线程CPU占用时间线的可视化， Tegra System Profiler 2.1 的性能提升以及UI工作流更新，还有全新的OpenGL范例（ 英伟达 GameWorks OpenGL/ES 1.2 Samples ）。

发布亮点

一份完整新特性目录可以在Tegra Android Development Pack 找到，并且可以在英伟达 GameWorks Download Center下载。

要下载TADP, 你必须注册英伟达 GameWorks Registered Developer Program 并且登陆你的账号。 想加入的话, 点击创建新账号 (免费) 然后点击这里下载TADP.

下载其他Tegra开发资源：英伟达 GameWorks Download Center。

英伟达开发工具团队