Tegra Android Development Pack 3.0R2 发布. 现在就开始在 英伟达 SHIELD Tablet 上开发吧!
(English)
现在就开始为具有最新和最快的移动处理器英伟达® Tegra® K1的英伟达® SHIELD™ tablet开发程序吧. Tegra Android Development Pack (3.0R2)只需要一次简单的安装就可以提供你所有的软件开发工具.3.0R2版本的发布包括了许多开发工具上的特性更新，为开发者调试，分析，性能分析CUDA 6.0, Java, C/C++, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, OpenGL ES 3.1, 和 OpenGL 4.x 以及于 ARM 的SOCs 包括Tegra K1设备和开发包程序带来了便利。有了英伟达® SHIELD™ tablet 和小米的MiPad现在开发者能更加简单的将最新的游戏带到移动设备上，包括虚幻引擎4，世界最先进的游戏引擎。
3.0R2支持的其他特性还包括更好的在Tegra Graphics Debugger 1.1中支持OpenGL ES 3.1 和谷歌Android Extension Pack (AEP)，预编译头文件clang 编译代码的IncrediBuild调试，以及Nsight™ Tegra®, Visual Studio Edition 1.6中新的信息处理对话框，新的针对每核/每线程CPU占用时间线的可视化，Tegra System Profiler 2.1的性能提升以及UI工作流更新，还有全新的OpenGL范例（英伟达 GameWorks OpenGL/ES 1.2 Samples）。
发布亮点
- 支持使用全球最快，基于英伟达 Kepler™ PC 图形架构移动处理器英伟达® Tegra® K1 的英伟达® SHIELD™ tablet。
- Tegra Graphics Debugger 1.1 增加对OpenGL ES 3.1, 谷歌Android Extension Pack 和 ASTC 压缩纹理, 改进的程序链接视图和在目标系统运行APK的能力。
- Nsight Tegra 1.6, Visual Studio Edition 现在支持Incredibuild 5.5 或更高版本, 支持使用 hard-float ABI生成ARMv7-A，增加Android平台上的异常响应，改进查看值的格式，对字符串更好的调试可视化和更好的支持GDB。
- Tegra System Profiler 2.1支持每核/每线程的CPU占用时间线视图 ，调用堆栈中函数时间视图，以及其他稳定性和性能上的改进。
- 谷歌最新的Android SDK (23.0.2), NDK (r9d), 生成工具 (r19.1), 平台工具 (r20) 和系统库 (r20)。
- 英伟达 GameWorks OpenGL 1.2 范例 增加OpenGL环境下7个新范例。
- 英伟达 Tegra K1 Development Kit (Ardbeg) 支持最新工具的OS镜像。
- 改进安装后脚本。
- 还有其他性能和稳定性的提升。
一份完整新特性目录可以在Tegra Android Development Pack 找到，并且可以在英伟达 GameWorks Download Center下载。
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英伟达开发工具团队