APEX和PhysX教程
作为NVIDIA Apex和PhysX技术教程的主页，您可以在这个页面上找到所有Apex和PhysX内容制作的教程。我们为您精心准备了众多在游戏中具有代表性的内容制作了示例教程，包括基础的上手使用说明以及高级的内容制作技术，相信您在观看学习这些教程之后，将会具备良好的基本功，可以充分发挥您的创造力，制作出更加出色的Apex和PhysX内容。
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Apex Clothing 3DS Max插件教程将会为您介绍插件界面上提供的功能，以及简单和复杂Asset的编辑，并且会以虚幻3引擎为例介绍如何将编辑结果导入到游戏引擎中去。
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Apex Clothing Maya插件将会为您介绍插件界面上提供的功能、如何创建一个常见的人物身上的布料模型，以及以虚幻3引擎为例介绍如何将编辑结果导入到游戏引擎中去。
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Apex Destruction教程将会为您讲解从基础知识到高级技术等各方面的技术，比如如何制作破碎模型，以及如何将编辑好的破碎物件加入到游戏引擎中等。具体来讲，涵盖了从如何准备用来制作破碎物件的模型，到PhysXLab的使用，以及以虚幻3引擎为例介绍如何在游戏引擎中设置破碎物件等各方面的内容。
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