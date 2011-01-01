APEX Destruction PhysXLab教程

下列教程文件要求PhysXLab 1.0 (beta4)或者更高版本。最新的PhysXLab版本可以从PhysX/APEX Registered Developer Program (RDP)下载。对于使用中遇到的问题以及想要了解更多信息，可以访问APEX Forums与其他开发人员一起交流。关于UE3相关信息，请访问EPIC Unreal Developer Networks。

APEX Destruction PhysXLab教程：Slice模式切割

这个教程将会为您讲解如何在APEX Destruction的编辑工具PhysXLab中使用Slice模式制作物体碎裂效果的详细步骤。(教程文件包含在PhysXLab的安装包中)

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction PhysXLab教程：Cut-Out模式切割

这个教程将会为您讲解在一面砖墙上应用Cut-Out切割模式制作砖墙破碎效果的步骤。(教程文件包含在PhysXLab的安装包中)

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction PhysXLab 教程: 制作混凝土护栏的碎裂最省力的方法

这个教程将会教您一步一步的制作碎裂混凝土护栏的方法。在碎裂的最后一层，教程使用物理粒子替换破碎的刚体碎块，这样可以节省生成刚体的数量，减少破碎的性能开销。(教程文件下载)

要求：PhysXLab 1.0或更高版本。

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction UDK 教程: Fracture Material的使用

这个教程介绍了如何在UDK中使用Fracture Material制作破碎物体。

要求：UDK2011年9月版本和PhysXLab 1.0或更高版本。

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction PhysXLab教程: 木质物体的破碎

这个教程将会以木板为例为您介绍木质物体的破碎效果的制作方法。(教程文件)

要求：PhysXLab 1.0或更高版本。

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction UDK教程: Form Extended Structures的使用

这个教程将会为您讲解如何使用UDK中的Form Extended Structures功能制作破碎物体。(教程文件)

要求：UDK2011年9月版本和PhysXLab 1.0或更高版本。

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction UDK教程: 碰撞破坏

这个教程将会为您讲解如何在UDK中让PhysXLab制作的可破碎物体能够跟其他的物体交互而发生碎裂，比如碰撞。(教程文件)

要求：UDK2011年9月版本和PhysXLab 1.0或更高版本。

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction PhysXLab教程: 使用Fracture Maps 制作完全破碎的物体

这个教程包含两个视频。第一个视频演示了如何在Photoshop中创建断裂特征图；第二个视频接着介绍如何一步一步的使用断裂特征图在PhysXLab中创建可完全破碎的物体。(教程文件)

要求：PhysXLab 1.0(beta 4)或更高版本。

Sorry, video is unavailable

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction PhysXLab教程: 制作有多个FBX的物体的破碎

这个教程也包含两个视频。第一个视频用详细的步骤讲解了创建多重FBX物体在3DS MAX中需要的准备工作；第二个视频则演示了如何在PhysXLab中进行实际的制作。(教程文件)

要求：PhysXLab 1.0 (beta 4) 或更高版本。

Sorry, video is unavailable

Sorry, video is unavailable

APEX Destruction教程论坛