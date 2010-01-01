APEX Clothing 3DS Max教程

下列教程文件要求3DS Max2010或者更高版本。最新的APEX Clothing插件可以从 PhysX/APEX Registered Developer Program (RDP)下载。对于使用中遇到的问题以及想要了解更多信息，可以访问 APEX Forums 与其他开发人员一起交流。关于UE3相关信息，请访问 EPIC Unreal Developer Networks.

APEX Clothing 教程：界面介绍

这是第一个教程，将会为您介绍APEX Clothing3DS MAX插件的界面以及基本使用方法。

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APEX Clothing 教程：飘动旗帜的制作

本教程将会通过讲解最简单的旗帜的制作方法，介绍如何使用APEX Clothing插件制作出用布料模拟的飘动的旗帜。您将会学习到如何使用Max Distance参数、如何创建简单的Ragdoll，以及其他常用参数的功能。(教程文件)

要求：3DS Max基本操作知识，了解骨层级、蒙皮Envelope、时间轴导航操作等。

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APEX Clothing 教程：披风的制作 低精度）

有了上一个教程作为基础，您可以学习这个披风制作教程，更进一步的了解如何将相关参数和特性应用到人物动画之上。(教程文件)

要求：先学习旗帜制作教程。

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APEX Clothing 教程：风衣的制作(中精度)

风衣制作教程讲解了模拟有厚度质感的风衣的制作过程。通常，有厚度的服装由两个表面组成，一个内表面和一个外表面共同组成厚的布料。这种组合方式在APEX中由Latch To Nearest特性实现。在这个教程中，除了继续使用Max Distance和Ragdoll编辑功能外，您还可以学习到Latch To Nearest以及更多Clothing编辑属性的使用方法和作用。(教程文件)

要求：先学习旗帜和风衣制作教程。

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APEX Clothing 教程：运动裤的制作 (高精度)

运动裤的制作教程将会综合运用前面教程中介绍的功能属性，同时引入新的Backstop Offset和Backstop Radius特性，教您如何制作模拟效果出众的运动裤。新引入的Backstop Offset和Backstop Radius特性用来在布料和人物身体之间加上必要的碰撞体，在模拟过程中提供更快更稳定的碰撞模拟，防止衣服和身体部位之间的穿透问题，让衣服运动和人物的动作更加一致。(教程文件)

要求：先学习旗帜、披风和风衣的制作教程。

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APEX Clothing 教程：导入UE3

这个教程将为您讲解如何把制作好的APEX Clothing部件导入到UE3引擎中使用。(教程文件)

要求：学习风衣制作教程；了解UE3引擎使用；需要使用APEX Clothing 3DS Max 插件2.6版本以及UE3 引擎2010 十月份或者更新的版本。APEX Clothing 3DS Max 插件2.7版本基于APEX 1.1，暂时还不能导入到UE3 2010 十月份版本中。

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