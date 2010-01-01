APEX Clothing Maya 教程

下列教程文件要求Maya 2010或者更高版本。最新的APEX Clothing插件可以从PhysX/APEX Registered Developer Program (RDP)下载。对于使用中遇到的问题以及想要了解更多信息，可以访问 APEX Forums 与其他开发人员一起交流。关于UE3相关信息，请访问 EPIC Unreal Developer Networks.

APEX Clothing 教程：界面介绍

这是第一个教程，将会为您介绍APEX Clothing Maya插件的界面以及基本使用方法。(教程文件)

APEX Clothing 教程：风衣的制作

风衣制作教程讲解了模拟有厚度质感的风衣的制作过程。通常，有厚度的服装由两个表面组成，一个内表面和一个外表面共同组成厚的布料。这种组合方式在APEX中由Latch To Nearest特性实现。在这个教程中，除了继续使用Max Distance和Ragdoll编辑功能外，您还可以学习到Latch To Nearest以及更多Clothing编辑属性的使用方法和作用。(教程文件)

要求：先学习旗帜制作教程，了解骨层级、蒙皮Envelope、时间轴导航操作等。

下面的视频展示了通过APEX Clothing Maya插件制作出来的风衣在人物跑动和跳跃时的模拟效果。

APEX Clothing 教程：导入UE3

这个教程将为您讲解如何把制作好的APEX Clothing部件导入到UE3引擎中使用。(教程文件)

要求：学习风衣制作教程；了解UE3引擎使用；需要使用APEX Clothing Maya插件2.6版本以及UE3 引擎2010 十月份或者更新的版本。APEX Clothing Maya 插件2.7版本基于APEX 1.1，暂时还不能导入到UE3 2010 十月份版本中。