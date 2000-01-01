Legacy CUDA GPU Compute Capability
Compute capability (CC) defines the hardware features and supported instructions for each NVIDIA GPU architecture. Find the compute capability for legacy GPUs in the table below.
Compute Capability
Data Center
Workstation/Consumer
Jetson
7.2
Jetson AGX Xavier
Jetson Xavier NX
7.0
NVIDIA V100
Quadro GV100
NVIDIA TITAN V
6.2
Jetson TX2
6.1
Tesla P40
Tesla P4
Quadro P6000
Quadro P5200
Quadro P5000
Quadro P4200
Quadro P4000
Quadro P3200
Quadro P3000
Quadro P2200
Quadro P2000
Quadro P1000
Quadro P620
Quadro P600
Quadro P500
Quadro P400
P620
P520
NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA TITAN X
GeForce GTX 1080 Ti
GeForce GTX 1080
GeForce GTX 1070 Ti
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 1060
GeForce GTX 1050
6.0
Tesla P100
Quadro GP100
5.3
Jetson Nano
5.2
Tesla M60
Tesla M40
Quadro M6000 24GB
Quadro M6000
Quadro M5000
Quadro M4000
Quadro M2000
Quadro M5500M
Quadro M2200
Quadro M620
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX 980 Ti
GeForce GTX 980
GeForce GTX 970
GeForce GTX 960
GeForce GTX 950
GeForce GTX 980M
GeForce GTX 970M
GeForce GTX 965M
GeForce 910M
5.0
Quadro K2200
Quadro K1200
Quadro K620
Quadro M1200
Quadro M520
Quadro M5000M
Quadro M4000M
Quadro M3000M
Quadro M2000M
Quadro M1000M
Quadro K620M
Quadro M600M
Quadro M500M
NVIDIA NVS 810
GeForce GTX 750 Ti
GeForce GTX 750
GeForce GTX 960M
GeForce GTX 950M
GeForce 940M
GeForce 930M
GeForce GTX 850M
GeForce 840M
GeForce 830M
3.7
Tesla K80
3.5
Tesla K40
Tesla K20
Quadro K6000
Quadro K5200
Quadro K610M
Quadro K510M
GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN
GeForce GTX 780 Ti
GeForce GTX 780
GeForce GT 730
GeForce GT 720
GeForce GT 705*
GeForce GT 640 (GDDR5)
GeForce 920M
3.2
Tegra K1
Jetson TK1
3.0
Tesla K10
Quadro K5000
Quadro K4200
Quadro K4000
Quadro K2000
Quadro K2000D
Quadro K600
Quadro K420
Quadro 410
Quadro K6000M
Quadro K5200M
Quadro K5100M
Quadro K500M
Quadro K4200M
Quadro K4100M
Quadro K3100M
Quadro K2200M
Quadro K2100M
Quadro K1100M
NVIDIA NVS 510
GeForce GTX 770
GeForce GTX 760
GeForce GTX 690
GeForce GTX 680
GeForce GTX 670
GeForce GTX 660 Ti
GeForce GTX 660
GeForce GTX 650 Ti BOOST
GeForce GTX 650 Ti
GeForce GTX 650
GeForce GT 740
GeForce GTX 880M
GeForce GTX 870M
GeForce GTX 780M
GeForce GTX 770M
GeForce GTX 765M
GeForce GTX 760M
GeForce GTX 680MX
GeForce GTX 680M
GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 670MX
GeForce GTX 660M
GeForce GT 755M
GeForce GT 750M
GeForce GT 650M
GeForce GT 745M
GeForce GT 645M
GeForce GT 740M
GeForce GT 730M
GeForce GT 640M
GeForce GT 640M LE
GeForce GT 735M
GeForce GT 730M
2.1
NVIDIA NVS 315
NVIDIA NVS 310
NVS 5400M
NVS 5200M
NVS 4200M
Quadro 2000
Quadro 2000D
Quadro 600
Quadro 4000M
Quadro 3000M
Quadro 2000M
Quadro 1000M
GeForce GTX 560 Ti
GeForce GTX 550 Ti
GeForce GTX 460
GeForce GTS 450
GeForce GTS 450*
GeForce GT 730 DDR3,128bit
GeForce GT 640 (GDDR3)
GeForce GT 630
GeForce GT 620
GeForce GT 610
GeForce GT 520
GeForce GT 440
GeForce GT 440*
GeForce GT 430
GeForce GT 430*
GeForce 820M
GeForce 800M
GeForce GTX 675M
GeForce GTX 670M
GeForce GT 635M
GeForce GT 630M
GeForce GT 625M
GeForce GT 720M
GeForce GT 620M
GeForce 710M
GeForce 705M
GeForce 610M
GeForce GTX 580M
GeForce GTX 570M
GeForce GTX 560M
GeForce GT 555M
GeForce GT 550M
GeForce GT 540M
GeForce GT 525M
GeForce GT 520MX
GeForce GT 520M
GeForce GTX 485M
GeForce GTX 470M
GeForce GTX 460M
GeForce GT 445M
GeForce GT 435M
GeForce GT 420M
GeForce GT 415M
GeForce 710M
GeForce 410M
2.0
Tesla C2075
Tesla C2050
Tesla C2070
Tesla M2050
Tesla M2070
Tesla M2075
Tesla M2090
Quadro Plex 7000
Quadro 6000
Quadro 5000
Quadro 4000
Quadro 4000 for Mac
Quadro 5010M
Quadro 5000M
GeForce GTX 590
GeForce GTX 580
GeForce GTX 570
GeForce GTX 480
GeForce GTX 470
GeForce GTX 465
GeForce GTX 480M
1.3
Tesla C1060
Tesla S1070
Tesla M1060
Quadro FX 5800
Quadro FX 4800
Quadro FX 4800 for Mac
Quadro FX 3800
Quadro CX
Quadro Plex 2200 D2
GeForce GTX 295
GeForce GTX 285
GeForce GTX 285 for Mac
GeForce GTX 280
GeForce GTX 275
GeForce GTX 260
1.2
Quadro 400
Quadro FX 380 Low Profile
NVIDIA NVS 300
Quadro FX 1800M
Quadro FX 880M
Quadro FX 380M
NVIDIA NVS 300
NVS 5100M
NVS 3100M
NVS 2100M
GeForce GT 240
GeForce GT 220*
GeForce 210*
GeForce GTS 360M
GeForce GTS 350M
GeForce GT 335M
GeForce GT 330M
GeForce GT 325M
GeForce GT 240M
GeForce G210M
GeForce 310M
GeForce 305M
1.1
Quadro FX 4700 X2
Quadro FX 3700
Quadro FX 1800
Quadro FX 1700
Quadro FX 580
Quadro FX 570
Quadro FX 470
Quadro FX 380
Quadro FX 370
Quadro FX 370 Low Profile
Quadro NVS 450
Quadro NVS 420
Quadro NVS 295
Quadro Plex 2100 D4
Quadro FX 3800M
Quadro FX 3700M
Quadro FX 3600M
Quadro FX 2800M
Quadro FX 2700M
Quadro FX 1700M
Quadro FX 1600M
Quadro FX 770M
Quadro FX 570M
Quadro FX 370M
Quadro FX 360M
Quadro NVS 320M
Quadro NVS 160M
Quadro NVS 150M
Quadro NVS 140M
Quadro NVS 135M
Quadro NVS 130M
Quadro NVS 450
Quadro NVS 420
Quadro NVS 295
GeForce GTS 250
GeForce GTS 150
GeForce GT 130*
GeForce GT 120*
GeForce G100*
GeForce 9800 GX2
GeForce 9800 GTX+
GeForce 9800 GTX
GeForce 9600 GSO
GeForce 9500 GT
GeForce 8800 GTS
GeForce 8800 GT
GeForce 8800 GS
GeForce 8600 GTS
GeForce 8600 GT
GeForce 8500 GT
GeForce 8400 GS
GeForce 9400 mGPU
GeForce 9300 mGPU
GeForce 8300 mGPU
GeForce 8200 mGPU
GeForce 8100 mGPU
GeForce GTX 285M
GeForce GTX 280M
GeForce GTX 260M
GeForce 9800M GTX
GeForce 8800M GTX
GeForce GTS 260M
GeForce GTS 250M
GeForce 9800M GT
GeForce 9600M GT
GeForce 8800M GTS
GeForce 9800M GTS
GeForce GT 230M
GeForce 9700M GT
GeForce 9650M GS
GeForce 9700M GT
GeForce 9650M GS
GeForce 9600M GT
GeForce 9600M GS
GeForce 9500M GS
GeForce 8700M GT
GeForce 8600M GT
GeForce 8600M GS
GeForce 9500M G
GeForce 9300M G
GeForce 8400M GS
GeForce G210M
GeForce G110M
GeForce 9300M GS
GeForce 9200M GS
GeForce 9100M G
GeForce 8400M GT
GeForce G105M
1.0
Tesla C870
Tesla D870
Tesla S870
Quadro FX 5600
Quadro FX 4600
Quadro Plex 2100 S4
GeForce GT 420*
GeForce 8800 Ultra
GeForce 8800 GTX
GeForce GT 340*
GeForce GT 330*
GeForce GT 320*
GeForce 315*
GeForce 310*
GeForce 9800 GT
GeForce 9600 GT
GeForce 9400GT
