Download the NVIDIA Nsight DL Designer

System Requirements

Operating Systems Windows 10 20H1 or newer, Linux Ubuntu 18.0.4 LTS or newer Supported GPUs NVIDIA Volta or newer GPU Supported Drivers Windows: Release 511.23 or newer

Linux: Release 510.39 or newer

NVIDIA Nsight DL Designer

Nsight DL Designer 2022.2.1 is now available for download!

Resources