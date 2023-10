Data Center Networking at Your Fingertips

Next, check that the BGP underlay is operational.



From spine01 use the command:



net show bgp summary



To view the summary output of the BGP neighbors.



cumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ net show bgp sum

show bgp ipv4 unicast summary

=============================

BGP router identifier 10.10.10.101, local AS number 65199 vrf-id 0

BGP table version 18

RIB entries 19, using 2888 bytes of memory

Peers 6, using 116 KiB of memory

Peer groups 1, using 64 bytes of memory



Neighbor

leaf01(swp1)

leaf02(swp2)

leaf03(swp3)

leaf04(swp4)

border01(swp5)

border02(swp6) V

4

4

4

4

4

4 AS

65101

65101

65102

65102

65254

65254 MsgRcvd

6123

6121

6128

6128

6139

6133 MsgSent

6150

6149

6149

6149

6149

6138 TblVer

0

0

0

0

0

0 InQ

0

0

0

0

0

0 OutQ

0

0

0

0

0

0 Up/Down

05:00:58

05:00:59

05:00:59

05:00:59

05:00:59

05:00:57 State/PfxRcd

3

3

3

3

3

3

IPv4 Address Family

l2vpn evpn Address Family

spine01

netq leaf01 show bgp

Hostname

-----------------

leaf01

leaf01

leaf01

leaf01

leaf01 Neighbor

----------------------------

swp53(spine03)

swp51(spine01)

swp54(spine04)

swp52(spine02)

peerlink.4094(leaf02) VRF

---------------

default

default

default

default

default ASN

----------

65101

65101

65101

65101

65101 Peer ASN

----------

65199

65199

65199

65199

65101 PfxRx

------------

7/-/36

7/-/36

7/-/36

7/-/36

12/-/-

spine01

swp1

net show bgp summary

leaf01(swp1)

Idle (Admin)

netq check bgp

leaf01

spine01

Hostname

-----------------

leaf01 VRF

---------------

default Peer Name

-----------------

swp51 Peer Hostname

-----------------

spine01 Reason

---------------------------------------------

BGP session with peer spine01 (swp51 vrf default)

failed, reason: Peer closed the session spine01 default swp1 leaf01 BGP session with peer leaf01 (swp1 vrf default)

failed, reason: Admin. shutdown

netq show

netq check

netq check bgp

netq check bgp around 5m

netq spine01 show bgp around 5m

spine01

spine01

net show interface

lo

eth0

IP: 127.0.0.1/8

/etc/network/interfaces

spine01

cat /etc/network/interfaces

spine01

net show bgp swp1

Local host

Foreign host

local host

Foreign host

spine01

net show bgp summary

Total number of neighbors 6show bgp ipv6 unicast summary=============================% No BGP neighbors foundshow bgp l2vpn evpn summary===========================BGP router identifier 10.10.10.101, local AS number 65199 vrf-id 0BGP table version 0RIB entries 35, using 5320 bytes of memoryPeers 6, using 116 KiB of memoryPeer groups 1, using 64 bytes of memoryTotal number of neighbors 6At the top we see thewhich is the BGP Address family used to carry IP addresses used in the EVPN underlay, like loopback IPs.Next we see thewhich are the endpoint MAC and IP routes. This would include data like the server MAC addresses and any subnets the servers are members of. We will look more closely at EVPN shortly.USING NETQ FOR BGPSimilar to LLDP we can look at the BGP state information from any device. While still onrun the commandYou see that leaf01 has BGP peers with all four spines and it's partner leaf, leaf02.cumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ netq leaf01 show bgpMatching bgp records:NetQ also provides the ability to dynamically check the state of the entire fabric with a single command. For example, we can cause a failure of a BGP peer onwith the commands:net add bgp neighbor swp1 shutdownnet commitWe can verify the neighbor onhas been shutdown with the command:In the output we should see the peerin thestate.Now with Netq we can check the state of BGP across the fabric with the command:NetQ will look at the state of BGP on every node in the network and report back any failures it has found. It may take up to 10 seconds for NetQ to report the failures on bothandcumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ netq check bgpbgp check result summary:Checked nodes : 10Total nodes : 10Rotten nodes : 0Failed nodes : 2Warning nodes : 0Additional summary:Total Sessions : 54Failed Sessions : 2Session Establishment Test : 0 warnings, 2 errorsAddress Families Test : passedRouter ID Test : passedSession Establishment Test details:NetQ also has the ability to look at the state of the environment at any point in the past. We can do this for both theandcommands.For example, what was the output of5 minutes ago, before we shut the neighbor down? We can do this with the command:This will look at the historic data NetQ has collected and report the state.cumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ netq check bgp around 5mbgp check result summary:Checked nodes : 10Total nodes : 10Rotten nodes : 0Failed nodes : 0Warning nodes : 0Additional summary:Total Sessions : 54Failed Sessions : 0Session Establishment Test : passedAddress Families Test : passedRouter ID Test : passedWe can also see the specific BGP data at that time with the command:Again, we will look at the state of the BGP neighbors on, but in this instance, we are looking at the state 5 minutes ago, and not the live view.cumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ netq spine01 show bgp around 5mMatching bgp records:BGP UNNUMBEREDThis lab is built using BGP Unnumbered . BGP unnumbered allows us to build BGP peerings without assigning IP addresses on the point-to-point routing links.Onwe earlier saw that BGP peers exist on swp1, swp2, swp3 and swp4 (swp ports are the indication of front panel ports on switches with Cumulus Linux).We can look at the interface configuration to see that no IP addresses have been assigned. First, look at the interfaces with the command:Notice that an IP address has been assigned to theloopback address and managementinterface, but no IPs are assigned to any of the swp ports.cumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ net show interfaceWe can also look at the Linux configuration file of the network interfaces into see that no IP addresses have been configured.Onrun the command:to view the entire configuration file. At the bottom, you see the interface definitions with no addresses defined# Edited for brevity################ Fabric Links###############auto swp1iface swp1alias fabric linkauto swp2iface swp2alias fabric linkauto swp3iface swp3alias fabric linkBGP unnumbered relies on automatically assigned IPv6 Link Local addresses on the interfaces to connect to peers. We can see this information by looking at a specific peer onwith the commandThis shows the BGP peer information, but at the bottom of this output we can see theandaddressescumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ net show bgp neighbor swp1BGP neighbor on swp1: fe80::a4dc:bcff:fea5:fe28, remote AS 65101, local AS 65199, external linkHostname: leaf01# Cut for brevityLocal host: fe80::cae:46ff:fe3d:f8d2, Local port: 40349Foreign host: fe80::a4dc:bcff:fea5:fe28, Foreign port: 179Nexthop: 10.10.10.101Nexthop global: fe80::cae:46ff:fe3d:f8d2Nexthop local: fe80::cae:46ff:fe3d:f8d2BGP connection: shared networkBGP Connect Retry Timer in Seconds: 10Read thread: on Write thread: onTheis our IPv6 address andis the peer's address.Cumulus also automatically enables support for BGP hostnames as defined in the IETF draft, draft-walton-bgp-hostname-capability . Cumulus Network hosts automatically provide their LLDP hostname as part of the BGP neighbor process. This makes troubleshooting and operations much easier to see which peer maps to which interface in the topology. We can see this in any BGP output, for example, the summary BGP output onThis again shows the list of BGP peers. Since we are using BGP unnumbered the interfaces are listed in parenthesis, to the left are the learned hostnames.cumulus@spine01:mgmt-vrf:~$ net show bgp sumshow bgp ipv4 unicast summary=============================BGP router identifier 10.10.10.101, local AS number 65199 vrf-id 0BGP table version 18RIB entries 19, using 2888 bytes of memoryPeers 6, using 116 KiB of memoryPeer groups 1, using 64 bytes of memoryTotal number of neighbors 6