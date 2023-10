CUDA Toolkit Archive

Previous releases of the CUDA Toolkit, GPU Computing SDK, documentation and developer drivers can be found using the links below. Please select the release you want from the list below, and be sure to check www.nvidia.com/drivers for more recent production drivers appropriate for your hardware configuration.

Latest Release

CUDA Toolkit 11.4.1 (August 2021), Versioned Online Documentation



Archived Releases

CUDA Toolkit 11.4.0 (June 2021), Versioned On/line Documentation

CUDA Toolkit 11.3.1 (May 2021), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.3.0 (April 2021), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.2.2 (March 2021), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.2.1 (Feb 2021), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.2.0 (Dec 2020), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.1.1 (Oct 2020), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.1.0 (Sept 2020), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.0 Update1 (Aug 2020), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.0 (May 2020), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 10.2 (Nov 2019), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 10.1 update2 (Aug 2019), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 10.1 update1 (May 2019), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 10.1 (Feb 2019), Online Documentation

CUDA Toolkit 10.0 (Sept 2018), Online Documentation

CUDA Toolkit 9.2 (May 2018),Online Documentation

CUDA Toolkit 9.1 (Dec 2017), Online Documentation

CUDA Toolkit 9.0 (Sept 2017), Online Documentation

CUDA Toolkit 8.0 GA2 (Feb 2017), Online Documentation

CUDA Toolkit 8.0 GA1 (Sept 2016), Online Documentation

CUDA Toolkit 7.5 (Sept 2015)

CUDA Toolkit 7.0 (March 2015)

CUDA Toolkit 6.5 (August 2014)

CUDA Toolkit 6.0 (April 2014)

CUDA Toolkit 5.5 (July 2013)

CUDA Toolkit 5.0 (Oct 2012)

CUDA Toolkit 4.2 (April 2012)

CUDA Toolkit 4.1 (Jan 2012)

CUDA Toolkit 4.0 (May 2011)

CUDA Toolkit 3.2 (Nov 2010)

CUDA Toolkit 3.1 (June 2010)

CUDA Toolkit 3.0 (March 2010)

OpenCL 1.0 Release (Sept 2009)

CUDA Toolkit 2.3 (June 2009)

CUDA Toolkit 2.2 (May 2009)

CUDA Toolkit 2.1 (Jan 2009)

CUDA Toolkit 2.0 (Aug 2008)

CUDA Toolkit 1.1 (Dec 2007)

CUDA Toolkit 1.0 (June 2007)

Learn more about the latest CUDA Toolkit and the CUDA Tools and Library Ecosystem